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Костомаров призвал российских фигуристов не обращать внимания на внешние факторы

Костомаров призвал российских фигуристов не обращать внимания на внешние факторы

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поддержал российских фигуристов на фоне выступления на международных турнирах.

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