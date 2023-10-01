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Закон, порядок, государство

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"Чёртово" колесо, чудо-велосипед: уличные аттракционы на один день открылись в Уссурийске

"Чёртово" колесо, чудо-велосипед: уличные аттракционы на один день открылись в Уссурийске

В Уссурийске на старом Арбате на один вечер развернулись настоящие уличные аттракционы (0+). Сотрудники МЦКД "Горизонт" своими руками собрали четыре головоломки, на прохождения которых потребовалась не только ловкость, но и смекалка.

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