Врачи назвали самую опасную еду, ведущую к преждевременной смерти

Специалисты предупредили, что не стоит употреблять еду с холестерином, вызывающую образование тромбовПереизбыток холестерина в организме чреват развитием атеросклероза, образованием тромбов и проблемами с сердцем.
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