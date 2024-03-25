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Царьград

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Врачи назвали самую опасную еду, ведущую к преждевременной смерти

Врачи назвали самую опасную еду, ведущую к преждевременной смерти

Специалисты предупредили, что не стоит употреблять еду с холестерином, вызывающую образование тромбовПереизбыток холестерина в организме чреват развитием атеросклероза, образованием тромбов и проблемами с сердцем.

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