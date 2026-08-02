Нервы селлеров на пределе. Дроны ударили по ещё одному складу WB — теперь в Самарской области. Прием и отгрузка товаров уже перестроены и перенесены на другие объекты, заявили в пресс-службе компании.
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Нервы селлеров на пределе. Дроны ударили по ещё одному складу WB — теперь в Самарской области. Прием и отгрузка товаров уже перестроены и перенесены на другие объекты, заявили в пресс-службе компании.
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