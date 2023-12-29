«Я уйду раньше, но есть папа и старшие братья», — Буланова заявила, что не успеет воспитать новорожденного

После просмотра прошлого интервью Татьяны Булановой, где она рассказывала о том, что они с молодым мужем мечтают завести ребёнка, у зрителей создалось ощущение, что женщина очень легко смотрит на вопрос беременности, не имеет никаких страхов и сама мечтает прожить опыт материнства ещё раз.