«Я уйду раньше, но есть папа и старшие братья», — Буланова заявила, что не успеет воспитать новорожденного

После просмотра прошлого интервью Татьяны Булановой, где она рассказывала о том, что они с молодым мужем мечтают завести ребёнка, у зрителей создалось ощущение, что женщина очень легко смотрит на вопрос беременности, не имеет никаких страхов и сама мечтает прожить опыт материнства ещё раз.
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