Эксперимент 100-летней давности повторили на квантовом уровне, что впустит кв...

Эксперимент 100-летней давности повторили на квантовом уровне, что впустит квантовые явления в наш мирНауке давно известен туннельный эффект, когда частицы преодолевают энергетический барьер, не имея для этого энергетических оснований.
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