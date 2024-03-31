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Эксперимент 100-летней давности повторили на квантовом уровне, что впустит кв...

Эксперимент 100-летней давности повторили на квантовом уровне, что впустит кв...

Эксперимент 100-летней давности повторили на квантовом уровне, что впустит квантовые явления в наш мирНауке давно известен туннельный эффект, когда частицы преодолевают энергетический барьер, не имея для этого энергетических оснований.

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