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Царьград

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MS NOW: Семьи военнослужащих "Авраама Линкольна" обеспокоены условиями

MS NOW: Семьи военнослужащих "Авраама Линкольна" обеспокоены условиями

Телеканал MS NOW сообщает о беспокойстве семей моряков и морских пехотинцев с авианосца "Авраам Линкольн" из-за трудных условий службы и опасений, что долгие боевые операции против Ирана могут привести к опасным ошибкам.

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