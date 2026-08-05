MS NOW: Семьи военнослужащих "Авраама Линкольна" обеспокоены условиями

Телеканал MS NOW сообщает о беспокойстве семей моряков и морских пехотинцев с авианосца "Авраам Линкольн" из-за трудных условий службы и опасений, что долгие боевые операции против Ирана могут привести к опасным ошибкам.
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