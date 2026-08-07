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«Когда убьют, тогда и приходите»: жительница Приморья рассказала об избиениях бывшим мужем в социальных сетях

«Когда убьют, тогда и приходите»: жительница Приморья рассказала об избиениях бывшим мужем в социальных сетях

Систематические угрозы, избиения, попытка поджога дома и бездействие полиции — жительница Приморья рассказала о многолетнем конфликте с бывшим мужем, который пришлось вынести в публичное поле под страхом смерти — сегодня это стало новым способом добиться справедливости в вопросе домашнего насилия, сообщает PRIMPRESS.

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