«Когда убьют, тогда и приходите»: жительница Приморья рассказала об избиениях бывшим мужем в социальных сетях

Систематические угрозы, избиения, попытка поджога дома и бездействие полиции — жительница Приморья рассказала о многолетнем конфликте с бывшим мужем, который пришлось вынести в публичное поле под страхом смерти — сегодня это стало новым способом добиться справедливости в вопросе домашнего насилия, сообщает PRIMPRESS.