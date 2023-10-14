Ученые посчитали белых медведей в Якутии

Перепись арктических хищников вели при помощи снимков с беспилотников. В заповеднике «Медвежьи острова» в Республике Саха (Якутия) прошел второй этап переписи белых медведей — об этом Russian Traveler сообщили в пресс-службе Минприроды России.
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