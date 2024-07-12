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Двое детей после атаки дрона в Шебекино находятся в тяжелом состоянии

Двое детей после атаки дрона в Шебекино находятся в тяжелом состоянии

В результате атаки украинского беспилотника на детскую площадку в городе Шебекино Белгородской области были госпитализированы пятеро мальчиков, двое из которых находятся в критическом состоянии и уже прооперированы.

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