В Газе заявили, что удары Израиля по анклаву эквивалентны бомбардировке Хиросимы

Правительство сектора Газа, который связан с палестинской организацией ХАМАС, заявило о том, что с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной на сектор Газа было сброшено количество взрывчатых веществ, равное по своей мощи атомной бомбе, сброшенной Соединенными Штатами Америки на японский город Хиросима.