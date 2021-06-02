Платят сами, не знают о льготах: Валентина Матвиенко объяснила ошибку 75% родителей

Вначале председательствующая на заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, что уже сделано для защиты детей, напомнив собравшимся, что данный вопрос – приоритетный для государства и общества.
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