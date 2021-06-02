Медвежий угол

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Платят сами, не знают о льготах: Валентина Матвиенко объяснила ошибку 75% родителей

Платят сами, не знают о льготах: Валентина Матвиенко объяснила ошибку 75% родителей

Вначале председательствующая на заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о том, что уже сделано для защиты детей, напомнив собравшимся, что данный вопрос – приоритетный для государства и общества.

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Максим Лубяной
Изобретатели велосипедов кругом..
СанСаныч Демченко
Увы...Оптимизация всего,до чего дотянутся их липкие ручонки.поголовная (почему то?) вакцинация,оцифровка (зачем то?) остатков населения (кому это выгодно?) и проч...вот их приоритеты..Какие уж там дети!! Тем более-электората..Хорошая мина -при плохой..ужасающей игре..
саша дмитренко
тявкай,шавка подзаборная,,пока пинком хребет не сломали,,тварь
Виктор Иванов
Пишут, принимают законы,но народ о них не знает,а если вдруг узнает,то нужно собрать кучу справок и идти на поклон к чиновнику, чтобы тот*облагодетельствовал* положенной льготой,и это в отцифрованной стране, где нажатием*одной клавиши* можно решить все проблемы без беготни по кабинетам,или такое применимо при только,когда государству нужно вытрясти из обывателя задолженности? Всё верно,это по капиталистически, деньги, деньги и больше Ничего!
Владимир БалабановАндряков
С такой программой, какие нахер кружки?? Ребенок приходит из школы в 16 часов. Садится в 17 и до 23 без вылазно
саша дмитренко
в порно сайтах)))))
Владимир БалабановАндряков
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