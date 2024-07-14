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Курд из чёрной смородины

Курд из чёрной смородины

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Если у вас есть свежая или замороженная черная смородина, тогда приготовьте из неё потрясающе вкусное лакомство - курд.

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