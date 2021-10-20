Тонька-пулеметчица: почему её поймали только через 30 лет после войны

Любители историиПолитикаТонька-пулеметчица: почему её поймали только через 30 лет после войны Антонину Макарову, более известную под прозвищем «Тонька-пулеметчица», искали не одно десятилетие.Вернуться к статье103НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина Колесниковадолго веревочке пришлось виться но конец всё же настал .поганка и сволочь получила своё и как вот теперь её дети когда узнали от кого они родились.?Игорь ТихоновЖаль, что наши гуманные либералы ввели мораторий на смертную казнь.. Американцы не такие гуманные!Элеонора КоганПолучила тварь по заслугам.Только каково её семье было потом?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСТонька-пулеметчица ребенок в сравнении Р.Землячкой. похороненной на красной площади.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСИИЗРАЭЛЬХЭНДСЗа кровавые расправы в Крыму Землячка получила орден Красного знамени — она стала первой женщиной, удостоившейся этой награды. Но далеко не все поддерживали её «рвение». Некоторые подчинённые втайне жаловались на её методы в Кремль и просили остановить зверства против мирного населения. Однако сам Ленин не помышлял о том, чтобы закончить кровавые расправы Землячки: он считал её образчиком и наиболее верным адептом военного террора.Олег АрхиповНадо дополнить из википедии : "Роза́лия Само́йловна Земля́чка (урождённая Залкинд; по первому мужу Берлин; по второму мужу Самойлова; 1876—1947) — российская революционерка еврейского происхождения, советский партийный и государственный деятель......."ИИЗРАЭЛЬХЭНДСпо современному УК экстремист-террорист палачОлег АрхиповДа сколько таких ещё до сих пор "возвеличивается",и улицы со станциями метро в их "честь"...,музеи всякие.Яков1 БлюмкинИ сам великий и скромный Сталин не расстрелял? Как же так? А вот Фанни Каплан, тоже еврейского происхождения, что стреляла в вождя мирового пролетариата Ленина, расстрелялиКомментировать
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