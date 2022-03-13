Илья Авербух: «Пока рано говорить о создании отдельных соревнований для российских фигуристов»

Хореограф Илья Авербух поделился мнением об идее создания отдельных турниров для российских фигуристов.

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