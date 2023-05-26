Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСЕЙ
    Селихов - сонная муха. Абаскаль включил тормоз, я про Селихова🧑‍🎨«Спартак» отстал ...
  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...

ОКР против подписания деклараций, Латвия – Канада в полуфинале ЧМ, «Локо» продлил Дзюбу, «МЮ» – в ЛЧ, а «Ливерпуль» – нет, ЧВК «Вагнер» и женский баскетбол, «Зенит» троллит «Спартак» и другие новости

1. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о недопустимости подписания российскими спортсменами деклараций для допуска к международным турнирам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх