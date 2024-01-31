Залужный. Все еще хуже

Публикации западных авторитетных изданий (The Times, The Economist, Financial Times) об «отставке» Залужного не только подтверждает факт инцидента, но и вносит ряд важных уточнений, которые указывают на то, что положение Зеленского еще хуже, чем казалось в понедельник.
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