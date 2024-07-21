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В США испугались войны с Россией

В США испугались войны с Россией

Гипотетическая война США и России из-за конфликта на Украине станет катастрофой для всего мира. Об этом сообщает Fox News.

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Комментарии
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V
Valery
Война между США и Россией станет апокалипсисом для Земного шара.
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16 час.
Олег Орлов
Когда Хайрат Максим изобрел пулемет, все посчитали, что теперь войны закончатся... Увы... Они только начались... Так и с оружием массового поражения.. Да... Численность населения земли вернется всего навсего в доиндустриальную эпоху... Где-то времен Екатерины... Напомню, численность населения в ее время была 34 миллиона... А Россия включала в себя Польшу, Финляндию, Прибалтику Украину само собой и даже Аляску, которую продал Александр Второй... И так по всему миру... Крупные индустриальные центры будут уничтожены, как и крупные города..
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16 час.

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