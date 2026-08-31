Бывший министр обороны Украины запускает частный Tech-фонд в США

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров, отстранённый от должности в июле 2026 года, на этой неделе прибыл в США для запуска амбициозного проекта — частного оборонного технологического фонда, который, по его замыслу, должен «написать новую историю войны» против России.
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