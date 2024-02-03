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HBO уволила Милоша Биковича из «Белого лотоса» из-за давления Киева

HBO уволила Милоша Биковича из «Белого лотоса» из-за давления Киева

Артист назвал произошедшее тревожным прецедентом.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»--> Компания HBO расторгла контракт с сербским актёром Милошем Биковичем, в сериале «Белый лотос» он сниматься не будет.

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Комментарии
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Alex
Главная пропагандистская компания главного противника Россия отказалась снимать российского актера. Как он вообще оказался в этом дерьме? Ах, деньги не пахнут..
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