HBO уволила Милоша Биковича из «Белого лотоса» из-за давления Киева

Артист назвал произошедшее тревожным прецедентом.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»--> Компания HBO расторгла контракт с сербским актёром Милошем Биковичем, в сериале «Белый лотос» он сниматься не будет.
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