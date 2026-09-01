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Уиткофф и Кушнер активизируют переговоры по урегулированию на Украине - СМИ

Уиткофф и Кушнер активизируют переговоры по урегулированию на Украине - СМИ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали активизировать усилия по мирному урегулированию украинского кризиса, сообщают российские информагентства со ссылкой на знакомый с ситуацией источник .

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