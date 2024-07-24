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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Әлмәттә мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен кече Сабантуй оештырганнар

Әлмәттә мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен кече Сабантуй оештырганнар

Әлмәттә мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен Сабантуй узган. Әлмәт муниципаль районы башлыгы исеменнән бәйрәм белән барлык җыелганнарны Әлмәт муниципаль районы Шурасы Аппараты җитәкчесе Роза Афлятунова сәламләде һәм котлады, дип хәбәр итә Халыкка социаль хезмәт күрсәтү оешмасының матбугат хезмәте.

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