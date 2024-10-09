Юрий Баранчик: Организация тюркских государств, в которой первую скрипку играет Турция, приступила к созданию единой карты тюркского мира

Организация тюркских государств, в которой первую скрипку играет Турция, приступила к созданию единой карты тюркского мираИнициатива примечательна как минимум тем, что последнее графическое изображение Великого Турана, которое президенту Реджепу Эрдогану в 2021 году представил глава соправящей «Партии националистического движения» Девлет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии