Юрий Баранчик: Организация тюркских государств, в которой первую скрипку играет Турция, приступила к созданию единой карты тюркского мира

Организация тюркских государств, в которой первую скрипку играет Турция, приступила к созданию единой карты тюркского мираИнициатива примечательна как минимум тем, что последнее графическое изображение Великого Турана, которое президенту Реджепу Эрдогану в 2021 году представил глава соправящей «Партии националистического движения» Девлет.