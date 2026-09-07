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Царьград

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Президент Прабово предложил создать новые расчетные системы

Президент Прабово предложил создать новые расчетные системы

Президент Индонезии Прабово Субианто во Владивостоке предложил развивать альтернативные международные расчетные системы для устойчивости.

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