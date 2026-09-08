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Царьград

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Крест замироточил — 80 лет чуду: в Элисте хотят канонизировать свидетелей явления Христа

Крест замироточил — 80 лет чуду: в Элисте хотят канонизировать свидетелей явления Христа

В Элисте начали сбор документов о жизни супругов Бондаренко — тех самых свидетелей, которые 80 лет назад, в сентябре 1946-го, увидели в храме Иисуса Христа.

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