Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров на Сочи выросло до 28 человек

В ночь на 9 сентября в Сочи произошла атака безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины, в результате которой пострадали 28 человек, в том числе двое детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ночную икру свело...
- АУ Топ-5 кроссоверов...
- АР Мужчины и их экст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым