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FiNE NEWS

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Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров на Сочи выросло до 28 человек

Число пострадавших при атаке безэкипажных катеров на Сочи выросло до 28 человек

В ночь на 9 сентября в Сочи произошла атака безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины, в результате которой пострадали 28 человек, в том числе двое детей.

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