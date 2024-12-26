Марат Хуснуллин: «Как бороться с ростом цен на стройматериалы, я пока даже не знаю»

На стройплощадках замирает жизнь, а цемент, металл и дерево дорожают на глазах. Федеральная антимонопольная служба разводит руками, зато олигархи считают милллиарды Иван Рыбин Фото: Global Look Press Антимонопольные законы есть, но они не работают, соответствующая служба имеется, но бездействует, олигархи творят всё, что пожелают.