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Аргументы недели

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Юбилей нашего хоккея и избирательность трансляций на ТВ: сомнительные рейтинги и деньги с рекламы во время ток-шоу важнее?

Юбилей нашего хоккея и избирательность трансляций на ТВ: сомнительные рейтинги и деньги с рекламы во время ток-шоу важнее?

Отечественному хоккею исполняется 80 лет. КХЛ приурочила к юбилею специальный турнир шести ведущих российских клубов.

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