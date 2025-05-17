«Звёздный час Rafale прошёл»: Индонезия приостанавливает закупку французских истребителей

Дорогостоящий заказ Индонезии стоимостью $8,1 млрд на поставку Францией 42 истребителей Rafale оказался под большим вопросом после неудачного дебюта этого самолёта в недавних боях между индийской и пакистанской авиацией.
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