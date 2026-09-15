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Владимирские новости

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Стала известна причина мощного гула в небе над Владимиром

Стала известна причина мощного гула в небе над Владимиром

Жители считают, что о таких процедурах стоит заранее предупреждать.Вечером 15 сентября мощнейший гул напугал жителей Владимира.

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