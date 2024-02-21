DIW: украинский конфликт уже обошелся Германии более чем в €200 млрд

Сумма, в которую Германии обошелся украинский конфликт, уже превысила €200 млрд. Такое заявление сделал президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер, которого процитировала местная газета Rheinische Post.
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