Зеленский призвал США производить больше оружия для Украины

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency Расширение производства оружия для украинских нужд, в том числе и совместное производство с Киевом, позволит США создать дополнительные рабочие места для своих граждан.
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