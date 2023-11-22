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Зеленский призвал США производить больше оружия для Украины

Зеленский призвал США производить больше оружия для Украины

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency Расширение производства оружия для украинских нужд, в том числе и совместное производство с Киевом, позволит США создать дополнительные рабочие места для своих граждан.

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