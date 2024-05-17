Россия и Китай планируют создать предприятие по выпуску автомобилей на водороде

Россия и Китай могут создать совместное производство по выпуску автомобилей, работающих на водороде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольгу Насиковскую.
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