Президент России Путин на встрече вступил в полемику с Сокуровым об устройстве государства

© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Президент России Владимир Путин сделал замечание члену СПЧ, режиссеру Александру Сокурову, напомнив, что заседание СПЧ — это не дискуссия, а обмен мнениями, иначе оно превратится в ток-шоу.