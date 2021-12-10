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Президент России Путин на встрече вступил в полемику с Сокуровым об устройстве государства

Президент России Путин на встрече вступил в полемику с Сокуровым об устройстве государства

© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Президент России Владимир Путин сделал замечание члену СПЧ, режиссеру Александру Сокурову, напомнив, что заседание СПЧ — это не дискуссия, а обмен мнениями, иначе оно превратится в ток-шоу.

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