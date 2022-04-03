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Петербуржец сообщил о сексуальном насилии над своим сыном в детском лагере

Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного дела. В субботу, 2 апреля, в полицию Северной столицы обратился местный житель, который заявил, что его девятилетний сын подвергся домогательствам в одном из детских лагерей Ленобласти.

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