Петербуржец сообщил о сексуальном насилии над своим сыном в детском лагере

Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного дела. В субботу, 2 апреля, в полицию Северной столицы обратился местный житель, который заявил, что его девятилетний сын подвергся домогательствам в одном из детских лагерей Ленобласти.
Сейчас следователи решают вопрос об открытии уголовного дела. В субботу, 2 апреля, в полицию Северной столицы обратился местный житель, который заявил, что его девятилетний сын подвергся домогательствам в одном из детских лагерей Ленобласти.
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