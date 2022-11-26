«Мы вас туда не посылали!» - уже началось!

Ну вот, подспудно мы (некоторые не оптимисты) этого ждали. И кто ждал – дождался. Снова, как в те времена, когда государство ухмылялось в лица афганцев: «Мы вас туда не посылали».
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