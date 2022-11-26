Несекретные материалы

13 937 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Globo
    Очень наглядно и доходчиво.Россия. Единство ...
  • Евгений Мангуш
    Это фото Зели с британцем- настоящее дно. Я не представляю себе большего унижения. А что касается украинского плебса,..."Нет войне" и мол...
  • Анатолий
    А вот фото этого негра с руками в кармане - это оригинально! У негров вообще представление о приличии очень непонятно..."Нет войне" и мол...

«Мы вас туда не посылали!» - уже началось!

«Мы вас туда не посылали!» - уже началось!

Ну вот, подспудно мы (некоторые не оптимисты) этого ждали. И кто ждал – дождался. Снова, как в те времена, когда государство ухмылялось в лица афганцев: «Мы вас туда не посылали».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх