Седаны Lada Vesta NG с подогревом руля окажутся на 13 тысяч рублей дороже

Портал «Цена Авто» обнаружил, что в конце ноября прибавили в цене исполнения Enjoy и Techno. Отныне обычный седан в комплектации Enjoy стоит 1 656 900 рублей, за кросс-версию придётся заплатить 1 801 900 рублей.
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