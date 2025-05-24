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Европа спешит занять денег, чтобы отомстить России

Европа спешит занять денег, чтобы отомстить России

Светлана Медведева Страны Евросоюза собираются увеличить расходы на оборону. Но эксперты предполагают, что план по перевооружению может разрушить их экономику, ведь военные расходы государства будут финансировать преимущественно за счет увеличения госдолга.

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