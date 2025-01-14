В России предложили запретить продажу фастфуда детям до 18 лет

В России могут ограничить продажу фастфуда детям, не достигшим 18-летнего возраста. С такой инициативой в Госдуму, Совет Федерации и Минздрав обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
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