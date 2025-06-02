Андрей Мостовой считает, что у «Зенита» нет проблем с мотивацией: «Все было нормально. Так сложилось. «Краснодар» много очков набрал»

Петербургский клуб финишировал вторым в РПЛ, отстав от «Краснодара» на одно очко. — Как искать мотивацию? В принципе все спортсмены: с 6 лет занимаешься футболом – где ты берешь мотивацию? Всегда мотивация – каждый день выходить на поле и тренироваться.