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«Ни одного бездомного»: экс-посол Британии шокирован Россией

«Ни одного бездомного»: экс-посол Британии шокирован Россией

ЛОНДОН, 4 октября, ФедералПресс. Бывший британский дипломат Крейг Мюррей посетил Екатеринбург в рамках Международного молодежного фестиваля, где выступил с докладом о правах человека.

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