Tochka Zрения

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В СФ предложили маркировать враждебные Телеграм-каналы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести в РФ маркировку враждебных по отношению к РФ телеграм-каналов, которые распространяют западную, украинскую пропаганду, а также ложь фейки Предложение Матвиенко о маркировке враждебных к РФ телеграм-каналов прозвучало в ответ на предложение сенатора Джабарова, который предложил поручить Роскомнадзору «ежеквартально информировать Совет Федерации о деятельности враждебных телеграм-каналов и публиковать эту […] The post В СФ предложили маркировать враждебные Телеграм-каналы first appeared on Tochka Zрения.

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