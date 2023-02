Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести в РФ маркировку враждебных по отношению к РФ телеграм-каналов, которые распространяют западную, украинскую пропаганду, а также ложь фейки Предложение Матвиенко о маркировке враждебных к РФ телеграм-каналов прозвучало в ответ на предложение сенатора Джабарова, который предложил поручить Роскомнадзору «ежеквартально информировать Совет Федерации о деятельности враждебных телеграм-каналов и публиковать эту […] The post В СФ предложили маркировать враждебные Телеграм-каналы first appeared on Tochka Zрения.