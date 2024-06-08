На Кубани водитель ВАЗа насмерть сбил пенсионера на обочине дороги

Смертельная авария произошла в Белореченском районе.На Кубани в ДТП погиб пешеход. Авария со смертельным исходом произошла в Белореченском районе 7 июня около 21:00 на 8 км автодороги Гурийская — Черниговская — Рязанская.
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