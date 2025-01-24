🇺🇦🎥Боевики ВСУ записали видеообращение к Трампу с троллингом, так как сомневаются, что он сможет прекратить боевые действия на Украине #ВСУ #ЗСУ #Трам #Украина #СВО.
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🇺🇦🎥Боевики ВСУ записали видеообращение к Трампу с троллингом, так как сомневаются, что он сможет прекратить боевые действия на Украине #ВСУ #ЗСУ #Трам #Украина #СВО.
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