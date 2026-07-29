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Газета.ру

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"Известия": в России предложили создать реестр юристов по банкротству граждан

"Известия": в России предложили создать реестр юристов по банкротству граждан

Ассоциация "Право должника" направила в Госдуму, ФАС, Минюст России, Генпрокуратуру РФ и другие ведомства письмо с предложением создать "белый список" специалистов и компаний, сопровождающих процедуры банкротства граждан.

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