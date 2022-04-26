Немного о ремонтных сервисах

хотелось бы рассказать как обманывают в подобных сервисах APPLE TIGER в городе Воронеж 60 Армии 27 по ремонту Iphone xs сдав в ремонт телефон они поставили б/у акб батарейку заплатив за стоймость новой и не говоря клиенту! пришел я домой и проверил через программу что батарейка была уже в использовании обратясь к сотрудникам что они обманули они сказали что поставим новую забрали на второй раз и просто сбросив данные с чипа у вас телефон будет показывать ее снова как новую при этом повредили шлейф камеры при замене его отказал полностью фейс айди, Читающие люди Воронежа будьте внимательны сдавая туда телефон вас просто обманут и поставят б/у акб и сбросят чип взяв с вас как за новую батарейку! #воронеж #новости мира Больше интересных статей здесь: Новости.