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Заказчики теракта в "Крокусе"!

Заказчики теракта в "Крокусе"!

Политнавигатор Теракт в «Крокусе» подготовлен идеально. Что задумали враги России Первоначальные предположения о том, что за терактом на концерте в «Крокусе» стояла активизированная в ответ на удар про Днепровской ГЭС ячейка шизоидов-любителей не находит подтверждения: напротив, есть все признаки тщательно спланированного преступления, осуществлённого подготовленными исполнителями.

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Комментарии
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Ирина Литвин
Без англосаксов и Америки всей этой кровавой шайки здесь не обошлось . Вот кого мочить надо
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3 час.
Nikolay Zakharov
И это правильный ход мыслей,поддерживаю.
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2 час.
Александр Рожков
Многа букав. А вот афтыр не сказал ни чего, про то, что они совершенно свободно проникли внутрь. Ата канешна такая мелочь, о которой только я, и то по глупости спрашиваю... А больше ни хто...., билять,....
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1 час.

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