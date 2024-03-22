Заказчики теракта в "Крокусе"!

Без англосаксов и Америки всей этой кровавой шайки здесь не обошлось . Вот кого мочить надо

Александр Рожков

Многа букав. А вот афтыр не сказал ни чего, про то, что они совершенно свободно проникли внутрь. Ата канешна такая мелочь, о которой только я, и то по глупости спрашиваю... А больше ни хто...., билять,....