Поезд № 6771 "Железнодорожная - Апрелевка" вынужденно остановился из-за технических проблем на станции "Серп и Молот" в 17:44.
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