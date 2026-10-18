Эксперты объяснили, почему Трамп не рискнул вводить «адские санкции» против РФ Президент США Дональд Трамп приостановил введение 100 процентных пошлин на товары крупнейших покупателей российских нефти и газа, которые должны были заработать 18 октября, а также дополнительных пошлин в 500 % на российские товары.
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