Беременная плюс-сайз-модель опубликовала фото в бикини

Будь в курсе✴

Беременная английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс снялась в откровенном наряде. Данная публикация появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).